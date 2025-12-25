opere edilizie abusive nel centro storico ordinata la demolizione

Con ordinanza dirigenziale del settore Lavori pubblici e urbanistica, il Comune di Porto Empedocle ha disposto la sospensione immediata dei lavori edilizi in corso in un cantiere privato nel centro storico ordinando la demolizione delle opere realizzate in totale difformità rispetto ai titoli. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

