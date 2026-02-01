Opere abusive in area fluviale | arriva la sentenza definitiva

Inizia una battaglia legale tra Giuseppe Vitale, rappresentante della Agricola Vitale, e il Comune di Pratella. Il Consiglio di Stato ha deciso definitivamente su un caso di opere abusive in un’area fluviale. La sentenza mette fine a mesi di controversie e mette in chiaro le responsabilità di tutte le parti coinvolte.

Il Consiglio di Stato ha pronunciato una decisione articolata sul contenzioso che vede coinvolti Giuseppe Vitale, in proprio e quale legale rappresentante della Agricola Vitale, il Comune di Pratella e le autorità statali competenti in materia paesaggistica e idrogeologica. Con sentenza pubblicata il 27 gennaio 2026, Palazzo Spada ha accolto solo in parte l’appello, confermando il diniego di sanatoria edilizia e paesaggistica, ma annullando la sanzione pecuniaria irrogata dal Comune. La vicenda prende avvio dall’ordinanza comunale n. 19 del 23 agosto 2018, con la quale il Comune di Pratella aveva intimato la sospensione dei lavori e il ripristino dello stato dei luoghi in relazione alla realizzazione, senza titolo abilitativo, di un rilevato arginale lungo circa 960 metri, con un’altezza media di circa tre metri e un volume complessivo stimato in 12.🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondimenti su Agricola Vitale

I carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Napoli hanno messo i sigilli a un’area archeologica a Mirabella Eclano.

A Moschiano, due persone sono state denunciate e il loro escavatore sequestrato per aver eseguito lavori abusivi in un’area soggetta a vincolo idrogeologico e a rischio frane.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Agricola Vitale

Argomenti discussi: Abusi edilizi in camping: demolizione obbligatoria in area vincolata; Anche l’utilizzatore è responsabile di un abuso edilizio?; Mirabella Eclano, area archeologica sotto sequestro: opere edilizie abusive in zona vincolata; Fiscalizzazione abuso: no in area con vincolo.

Moschiano, opere abusive in area vincolata: due persone denunciate, sequestrati area ed escavatoreNell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Marzano di Nola, in sinergia con i militari dell’Arma territorial ... irpiniaoggi.it

Opere realizzate in difformità edilizia e senza i dovuti permessi a Capaccio. Ordinata la demolizioneOpere abusive a Capaccio Paestum, scatta l’ordinanza di demolizione. I provvedimenti sono arrivati dopo un sopralluogo del Comando di Polizia Municipale e dei tecnici dell’Area V – Servizio Edilizia ... ondanews.it

Il Comune di Spino d'Adda ha deciso di NON demolire le opere abusive alla Cascina #Fornace, bene confiscato, perché, una volta verificato che non sono pericolanti, ma in buono stato, demolirle comporta un costo eccessivo, che il comune, come spiega il si - facebook.com facebook

I tre professori universitari saranno chiamati a ricostruire 30 anni di inerzia amministrativa a più livelli, milioni stanziati e mai spesi, progetti non completati. Ma anche eventuali opere abusive dell'uomo sul territorio. x.com