La Valle Seriana riaccende l’edizione invernale del progetto On The Road

Albino. A 18 anni dalla sua prima edizione, il progetto “On the Road” torna ad accendere i riflettori sulla prevenzione, la promozione di stili di vita sani e sulla formazione civica ed esperienziale nella terra dove il format è nato. La quarta edizione invernale del progetto “On the Road in Valle Seriana”, sostenuta e coordinata dalla Comunità Montana Valle Seriana e promossa dall’associazione Ragazzi On the Road APS, si svolgerà dal 15 al 21 dicembre 2025 e coinvolgerà undici Comuni: Albino, Alzano Lombardo, Ardesio, Clusone, Gandino, Gazzaniga, Nembro, Parre, Peia, Selvino e Valbondione. La giornata inaugurale si svolgerà l’11 dicembre all’Auditorium Comunale “Benvenuto e Mario Comunetti” di Albino, dove i circa 35 giovani selezionati da tutta la Valle Seriana inizieranno il loro percorso immersivo accanto alle Istituzioni e ai professionisti che ogni giorno operano per la sicurezza e la legalità sul territorio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it