Ragazzi on the road 1300 giovani coinvolti in esperienze educative di strada

Sono 404 ragazzi nella sola provincia di Bergamo, 66 nella città capoluogo, chiedono di essere coinvolti “ On the road ” nei percorsi di prevenzione sul campo, affiancando polizie locali, forze dell’ordine e servizi di soccorso. Nel dibattito pubblico sulla sicurezza, soprattutto quando riguarda i più giovani, il rischio è sempre lo stesso: parlare di loro senza partire da loro. Le cronache raccontano episodi, l’opinione pubblica si divide, le risposte oscillano tra allarme e repressione. C’è un dato sorprendente e controcorrente che registriamo e che merita di essere ascoltato. Oltre 1.300 ragazze e ragazzi tra i 16 e i 20 anni, da tutta l’Italia, si sono candidati attraverso il sito www.🔗 Leggi su Bergamonews.it

