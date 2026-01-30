filiberto rossi simbolo della resistenza e della politica locale lascia il ricordo di un impegno senza compromessi

Filiberto Rossi si è spento ieri a Torino, all’età di 97 anni. Era una figura nota nella città, soprattutto per il suo impegno nella politica e nella resistenza dopo la Seconda Guerra Mondiale. Rossi aveva dedicato tutta la vita a difendere i valori in cui credeva, senza mai fare compromessi. La sua morte lascia un vuoto tra chi lo ha conosciuto e apprezzato per la coerenza e la passione con cui ha vissuto.

Si è spento ieri a Torino, all’età di 97 anni, Filiberto Rossi, figura di rilievo della vita politica e sociale della città dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il suo percorso, segnato da scelte nette e un impegno costante per l’equità e la giustizia, ha attraversato un secolo di trasformazioni, dallo scontro armato contro il fascismo alla gestione delle istituzioni locali. Nato in un periodo di grande instabilità, ha affrontato la guerra da adolescente, entrando in contatto con l’antifascismo già nel settembre del 1943, all’età di quindici anni, mentre lavorava come operaio in una fabbrica di corso Ferrucci. 🔗 Leggi su Ameve.eu

