Oltre 400 persone per il primo tuffo nella storia alla Rocca di Ravaldino

Forlitoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Buona la prima per la nuova rassegna "Forlì Rocca Experience" promossa dall'Assessorato al Turismo del Comune di Forlì, con la collaborazione e il supporto organizzativo di tutto il Servizio Cultura e Turismo. Oltre 400 persone, provenienti da molte località del forlivese e province limitrofe. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

oltre 400 persone per il primo tuffo nella storia alla rocca di ravaldino

© Forlitoday.it - Oltre 400 persone per il primo tuffo nella storia alla Rocca di Ravaldino

Scopri altri approfondimenti

oltre 400 persone primoForlì, Rocca Experience: successo per il primo tuffo nella storia - Oltre 400 persone hanno partecipato al primo appuntamento della nuova rassegna “Forlì Rocca Experience” alla Rocca di Ravaldino, promossa ... Riporta corriereromagna.it

Frana a Rapallo, scatta l’ordinanza: funivia di Montallegro aperta per i 400 residenti semi-isolati - A restare tagliati fuori sono circa 250 nuclei familiari, per un totale di oltre 400 persone che vivono stabilmente nelle borgate di Montallegro, San Maurizio, Monte Lasagna e nelle case sparse lungo ... Si legge su primocanale.it

Oltre 400 persone alla Pink Parade a Castelraimondo - Oltre 400 le persone hanno partecipato alla Pink Parade in Piazza Dante, a Castelraimondo (Macerata), una camminata in rosa per sostenere la ricerca, organizzata domenica scorsa dall'Asd ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Oltre 400 Persone Primo