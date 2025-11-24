Oltre 400 persone per il primo tuffo nella storia alla Rocca di Ravaldino
Buona la prima per la nuova rassegna "Forlì Rocca Experience" promossa dall'Assessorato al Turismo del Comune di Forlì, con la collaborazione e il supporto organizzativo di tutto il Servizio Cultura e Turismo. Oltre 400 persone, provenienti da molte località del forlivese e province limitrofe. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
