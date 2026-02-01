Olimpiadi Milano Cortina 2026 protesta a Lecco | No alla devastazione e alla militarizzazione

Durante il passaggio della fiaccola olimpica tra Valtellina e Lario, alcuni attivisti di Lecco hanno organizzato due proteste. Hanno gridato contro quello che considerano un rischio di devastazione e militarizzazione legato alle Olimpiadi di Milano e Cortina 2026. La tensione si fa sentire proprio nel momento simbolo dell’evento.

Nel pomeriggio di domenica a Lecco si terrà un volantinaggio contro il passaggio della fiamma olimpica. "Mega-evento al servizio di interessi economici calato dall'alto con violenza sui territori alpini" Mentre la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 attraversa i territori tra Valtellina e Lario, un gruppo di attivisti ha annunciato due appuntamenti di contestazione in contemporanea con il passaggio della torcia. Ieri, sabato 31 gennaio, in piazza Garibaldi a Sondrio e domenica 1 febbraio alle 16.30 in piazza Garibaldi a Lecco si terrà un volantinaggio per denunciare quello che i manifestanti definiscono un legame tra olimpiadi, devastazione ambientale, repressione e guerra.

#Milano-Cortina 2026 || Milano si appresta a vivere un periodo complicato tra fine gennaio e febbraio 2026.

Questa sera, alle 20, la Premier Meloni partecipa alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali a San Siro.

