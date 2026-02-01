Oggi i Musei nazionali di Lucca aprono le porte gratuitamente. Villa Guinigi e Palazzo Mansi saranno visitabili dalle 9 alle 19,30, senza bisogno di biglietto. L’iniziativa prosegue anche domenica 15 febbraio, sempre con lo stesso orario. La città si prepara a ricevere visitatori senza costi aggiuntivi, offrendo l’occasione di scoprire due tra i più importanti musei locali.

Villa Guinigi e Palazzo Mansi ecco altre aperture straordinarie: i due musei statali della città saranno visitabili gratuitamente oggi dalle 9 alle 19,30 e domenica 15 febbraio sempre con il solito orario. L’ultimo ingresso è previsto per le ore 18. Nel frattempo, nei due musei nazionali cittadini va avanti sino al 26 aprile prossimo la mostra temporanea "Il pittore del Re. Luigi Norfini nell’Italia del Risorgimento" (foto) con orario dal martedì al sabato: 12–19,30 (ultimo ingresso 18) e la prima e terza domenica del mese con gli orari 9-19,30 (ultimo ingresso 18), l’ingresso è incluso nel prezzo del biglietto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oggi gratis nei due Musei nazionali

Approfondimenti su Villa Guinigi Palazzo Mansi

Domenica 4 gennaio 2025, i visitatori potranno accedere gratuitamente ai musei e ai siti archeologici di Roma, come previsto dalla politica di apertura gratuita del primo domingo del mese.

Il 4 gennaio 2026 a Firenze torna la Domenica Metropolitana, offrendo ai residenti l’ingresso gratuito ai Musei Civici e a Palazzo Medici Riccardi.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Giovanni Morale Il Polittico di Monte San Martino

Ultime notizie su Villa Guinigi Palazzo Mansi

Argomenti discussi: Oggi gratis nei due Musei nazionali; Musei gratis domenica 1 febbraio: tutte le mostre in programma e visitabili; Musei gratis a Milano oggi e giornate a ingresso gratuito 2026; Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 30 gennaio al 1° febbraio: tutti gli eventi.

Xbox Game Pass accoglie due nuovi giochi gratis da oggiL’aggiornamento del 29 gennaio porta due giochi gratis su Xbox Game Pass, tra l’azione brutale di Space Marine 2 e l’anima rilassante di MySims. spaziogames.it

Epic Games Store ha annunciato i due giochi gratis del 5 febbraioEpic Games Store ha annunciato i due giochi gratis che saranno disponibili a partire dalle 17.00 del 5 febbraio per tutti gli utenti della piattaforma digitale: si tratta di Botany Manor e del Poison ... msn.com

Daily: l'anteprima di oggi Per riceverlo, gratis, alle ore 18.30, iscriviti a questo link https://eu1.hubs.ly/H0rnBpX0 #veronanetwork - facebook.com facebook

Epic Games Store, il gioco gratis di oggi è disponibile: ecco come scaricarlo x.com