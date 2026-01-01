Firenze torna la Domenica metropolitana con ingresso gratis nei musei

Il 4 gennaio 2026 a Firenze torna la Domenica Metropolitana, offrendo ai residenti l’ingresso gratuito ai Musei Civici e a Palazzo Medici Riccardi. L’iniziativa, promossa dal Comune di Firenze, dalla Città Metropolitana e dalla Fondazione Muse, permette di visitare gratuitamente le principali sedi culturali della città e partecipare a visite guidate e attività dedicate. Un’occasione per scoprire e riscoprire il patrimonio artistico e culturale di Firenze in un giorno dedicato alla cultura accessibile a tutti.

Firenze, 1 gennaio 2026 - Il 4 gennaio torna l'appuntamento con la Domenica Metropolitana, durante la quale tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze avranno la possibilità di visitare gratuitamente i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi, nonché di prendere parte alle numerose visite e attività in programma, sviluppate dal Comune di Firenze, dalla Città Metropolitana di Firenze e da Fondazione Muse. Per i giovani e adulti sono in programma i Percorsi segreti di Palazzo Vecchio e la proposta speciale Guidati da Giorgio Vasari, nonché le visite agli altri musei: Palazzo Medici Riccardi, Museo Novecento, Cappella Brancacci, Museo Stefano Bardini, MAD- Murate Art District e Memoriale delle deportazioni.

