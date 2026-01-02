Roma domenica 4 gennaio si entra gratis nei musei e nei siti archeologici

Domenica 4 gennaio 2025, i visitatori potranno accedere gratuitamente ai musei e ai siti archeologici di Roma, come previsto dalla politica di apertura gratuita del primo domingo del mese. Questa iniziativa permette di scoprire e apprezzare il patrimonio culturale della città senza costi, offrendo un’occasione per approfondire la conoscenza della storia e dell’arte romana. È un’opportunità per visitare i principali luoghi culturali di Roma in una giornata dedicata all’accessibilità.

Roma, 2 gennaio 2025 – Domenica 4 gennaio, come ogni prima domenica del mese, sarà possibile visitare gratuitamente gli spazi del Sistema Musei di Roma Capitale e diverse aree archeologiche della città. L'iniziativa offre l'opportunità di scoprire collezioni permanenti, mostre temporanee e luoghi simbolo della Capitale. Anche questo mese sono in programma le visite guidate a Palazzo Senatorio sul Campidoglio, sede del Comune di Roma sin dal 1143, durante le quali guide esperte accompagneranno i visitatori alla scoperta delle maestose sale del Palazzo, fornendo approfondimenti sulla sua storia millenaria.

