Tutti pazzi per il look total black di Martina De Ioannon | l’alternativa low cost da cogliere al volo
Il look total black dell’ex Uomini e Donne, Martina De Ioannon, piace a tutti e per copiarlo non è necessario spendere una fortuna. Martina De Ioannon non sbaglia mai una scelta stilistica e tutti i suoi look ottengono un successo incredibile con le followers che vanno alla ricerca dei suoi outfit per poter acquistare gli stessi capi. L’ex tronista di Uomini e Donne, protagonista indiscussa degli ultimi mesi per la fine della sua storia d’amore con Ciro Solimeno, oggi sul trono, e per l’inizio della relazione con Gianmarco Steri che non aveva scelto alla fine del suo percorso nel programma di Maria De Filippi, è sempre più seguita su Instagram dove condivide spesso foto dei suoi outift. 🔗 Leggi su Robadadonne.it
