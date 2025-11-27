Nuovi voli Ryanair da Bologna per l’inverno poi spunta una tariffa low cost | cosa c’è da sapere

Bologna, 27 novembre 2025 – “Da quando Ryanair vola su Bologna, quindi ormai 17 anni, quella del 2025 è la nostra migliore stagione invernale”. Jason McGuinness, chief commercial officer della compagnia irlandese, commenta così i dati dell’operativo invernale di quest’anno. Ryanair Bologna, nuovi voli per l’inverno e per l’estate (con prezzi low cost): ecco dove Voli Ryanair, il piano invernale su Bologna. Con un investimento di oltre 1 miliardo di dollari, il piano invernale di Ryanair su Bologna prevede 44 rotte, tra cui quella ripristinata per Amman, in Giordania, e un aumento delle frequenze dei voli su 20 destinazioni già esistenti, come Barcellona, Budapes t, Dublino, Cracovia e Tirana, per un totale di 6 milioni di passeggeri e di 520 voli settimanali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuovi voli Ryanair da Bologna per l’inverno, poi spunta una tariffa low cost: cosa c’è da sapere

