Calciomercato estero c’è una clausola su Harry Kane! Manchester City e Barcellona a lavoro sull’attaccante | la situazione attorno all’attaccante inglese del Bayern
Calciomercato estero, c’è una clausola su Harry Kane! Manchester City e Barcellona a lavoro sull’attaccante: la situazione Il Manchester City ha già cominciato a fare i primi passi in vista del calciomercato estivo 2026, e tra i principali obiettivi c’è Harry Kane. L’attaccante del Bayern Monaco potrebbe lasciare la Germania per una cifra vicina ai . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondisci con queste news
Nuovo appuntamento con CMIT Live, la trasmissione in onda ogni lunedì alle 14 sul canale YouTube di Calciomercato.it. Tutte le notizie di mercato, le anticipazioni esclusive e gli approfondimenti sul calciomercato italiano ed estero con la redazione di Calcio - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato estero news/ PSG interessato a Tonali, il Barcellona segue un Asllani (17 ottobre 2025) - Una società che non ha certo problemi di tipo finanziario da gestire è il Paris Saint- Scrive ilsussidiario.net