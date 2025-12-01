Il Crystal Palace è interessato all’attaccante del Manchester City Divin Mubama
Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Il manager del Crystal Palace Oliver Glasner festeggia. (Foto di Alex LiveseyGetty Images) Nonostante il buon inizio di stagione della Premier League, l’allenatore Oliver Glasner non è soddisfatto della profondità della squadra al Crystal Palace. Dopo la sconfitta contro il Manchester United a Selhurst Park, partita in cui ha perso Ismaila Sarr per infortunio, l’allenatore del Palace ha parlato apertamente della mancanza di profondità e qualità della sua squadra e di come avrebbe voluto che la sua squadra investisse di più per ingaggiare nuovi giocatori in estate. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Joshua Zirkzee torna al gol e il Manchester United vince in rimonta in casa del Crystal Palace L'ultimo gol in Premier League dell'attaccante olandese risaliva al primo dicembre dell'anno scorso, quando segnò una doppietta contro l'Everton. Dopo quelle reti, p - facebook.com Vai su Facebook
Zirkzee esce dal tunnel: decisivo in Crystal Palace-Manchester United, è tornato a segnare dopo 7 mesi e mezzo ? Vai su X
Calciomercato Milan, il Crystal Palace interessato a Pavlovic: ecco l’offerta - Porte girevoli in casa Milan e, soprattutto, grande lavoro per Igli Tare e Massimiliano Allegri, impegnati a costruire il nuovo corso del Diavolo. Lo riporta radiorossonera.it
Il Crystal Palace interessato a Pavlovic: pronti 30 milioni ma il Milan lo valuta di più - Sono tantissimi i calciatori rossoneri che potrebbero partire nel corso di questa estate: molti potrebbero farlo già nelle prossime ore, altri potrebbero seguirli nelle settimane successive. milannews.it scrive