Il Crystal Palace è interessato all’attaccante del Manchester City Divin Mubama

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Il manager del Crystal Palace Oliver Glasner festeggia. (Foto di Alex LiveseyGetty Images) Nonostante il buon inizio di stagione della Premier League, l’allenatore Oliver Glasner non è soddisfatto della profondità della squadra al Crystal Palace. Dopo la sconfitta contro il Manchester United a Selhurst Park, partita in cui ha perso Ismaila Sarr per infortunio, l’allenatore del Palace ha parlato apertamente della mancanza di profondità e qualità della sua squadra e di come avrebbe voluto che la sua squadra investisse di più per ingaggiare nuovi giocatori in estate. 🔗 Leggi su Justcalcio.com