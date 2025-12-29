Notte di Capodanno intreno Più corse sulla Spezia-Genova | Obiettivo meno auto in giro

Per il Capodanno, scegli di viaggiare in treno tra La Spezia e Genova, con più corse disponibili. Un’opzione comoda e sostenibile per spostarsi tra città, Riviera e Cinque Terre, riducendo l’uso dell’auto e promuovendo una serata più sicura. Un modo per vivere la notte di fine anno in modo responsabile, senza rinunciare alla bellezza del nostro territorio.

Capodanno fra città, Riviera e Cinque Terre spostandosi in treno, senza utilizzare l'auto nell'ottica di una serata all'insegna della sicurezza. In vista delle celebrazioni della notte di Capodanno, Regione Liguria ha disposto un potenziamento dell'offerta ferroviaria sulla linea La Spezia–Genova, tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026, attraverso il prolungamento di alcune corse già esistenti nell'orario e la riprogrammazione di servizi precedentemente limitati o soppressi. Obiettivo, garantire collegamenti più efficienti e sicuri nelle ore notturne in una serata che prevede un grande spostamento di persone.

