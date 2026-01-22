La Spezia in più di mille per i funerali del giovane Aba

A La Spezia si sono svolti i funerali di Youssef Abanoub, con oltre mille persone presenti. La cerimonia ha visto una bara bianca e l’emozione di familiari, amici e cittadini, uniti nel dolore per la perdita del giovane. L’evento ha suscitato domande e riflessioni sulla tragedia, evidenziando la tristezza condivisa e l’urgenza di affrontare temi legati alla violenza tra i giovani.

Una bara bianca, la disperazione dei familiari, le lacrime di amici e compagni di scuola, la commozione di una città e un dolore profondo agitato da una domanda angosciante che molti si fanno in questa giornata triste: perché? Sono più di mille le persone che hanno partecipato al funerale di Youssef Abanoub, il ragazzo ucciso una settimana fa con una coltellata a scuola dal coetaneo Zouhair Atif, in carcere per omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Quando la bara esce dalla cattedrale cristo re di la spezia, si alza un lungo applauso. Le esequie di Aba, così lo chiamavano gli amici, si svolgono in italiano e in egiziano, con rito cattolico e poi coopto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - La Spezia, in più di mille per i funerali del giovane Aba La Spezia, i ragazzi tornano in classe. Domani i funerali di AbaA La Spezia, gli studenti tornano in classe all’istituto “Domenico Chiodo” dopo l’incidente che ha coinvolto Aba Youssef, ragazzo di 18 anni ucciso venerdì scorso. La Spezia, in migliaia ai funerali di Aba. Il vescovo: “Il dolore è di tutta la comunità”A La Spezia si sono svolti i funerali di Youssef Abanoub, conosciuto come Aba, un giovane di 18 anni. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Omicidio studente a La Spezia. Mario Pollo: Il desiderio senza limite non genera vita, servono adulti credibili; Ragazzo accoltellato La Spezia, ancora tensioni. Gli studenti: Noi in questa scuola non possiamo più entrare; Lancini: Ragazzi sempre più violenti, aiutiamoli a costruire un futuro che sia davvero loro; Accoltellamento in aula a La Spezia: morto uno studente. Salvini: Al lavoro per misure ancora più restrittive e tolleranza zero. La Spezia, primo giorno di scuola senza Aba, gli studenti in rivoltaCirca un migliaio si sono dati appuntamento questa mattina di fronte all'istituto professionale Domenico Chiodo per testimoniare vicinanza ai colleghi che venerdì scorso hanno visto un loro compagno ... ilsole24ore.com Aba ucciso a scuola a La Spezia, lo choc dell’amica: «Tanto odio social, adesso ho paura. Non andrò ai funerali»La ex dell’arrestato: «Lui deve essere curato» ... msn.com La spezia dai mille utilizzi… conosci altri modi di usarla! Scrivi nei commenti! #malobafeelgood #salute -Per consigli, curiosità e ispirazione segui il team maloba #feelgood- #maloba #cannella - facebook.com facebook Divorzi, Liguria in testa: 1,5 ogni mille abitanti. Nel 2024 sono stati 2.225 x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.