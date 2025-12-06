Allarme obesità l’Oms lancia le prime linee guida sui farmaci Glp-1 | obiettivo curare oltre un miliardo di persone

Per la prima volta l’Oms pubblica linee guida sull’uso dei farmaci Glp-1 nel trattamento dell’obesità, riconosciuta come malattia cronica e recidivante. L’obesità colpisce oltre un miliardo di persone nel mondo. L’Organizzazione mondiale della sanità ha pubblicato le sue prime linee guida sull’uso delle terapie a base di peptide-1 simile al glucagone (Glp-1) per il trattamento dell’obesità come malattia cronica e recidivante. – Notizie.com L’obesità è stata associata a 3,7 milioni di decessi in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Allarme obesità, l’Oms lancia le prime linee guida sui farmaci Glp-1: obiettivo curare oltre un miliardo di persone

