Sohm al Bologna, proveniente dalla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto, rappresenta un'interessante opzione per il fantacalcio. In questa introduzione, analizzeremo la sua quotazione e i numeri ottenuti finora, offrendo un quadro chiaro e obiettivo del suo rendimento, utile a valutare eventuali strategie di mercato o schieramento. Di seguito, i dettagli sulle sue prestazioni e le implicazioni per la gestione della rosa.

Simon Sohm saluta la Fiorentina e passa al Bologna in prestito con diritto di riscatto, compiendo il percorso inverso rispetto a Fabbian. In maglia viola le aspettative erano alte, ma il rendimento non è stato all’altezza: 14 presenze in campionato e un solo assist, contro il Genoa, senza mai trovare continuità da titolare. È partito dall’inizio in 9 occasioni, ma soltanto all’esordio con il Cagliari ha disputato l’intera gara. Qualche segnale in più è arrivato in Conference League, con 3 presenze e un gol, ma nel complesso il suo impatto è rimasto marginale. I suoi numeri in carriera raccontano un profilo poco incline ai bonus: la buona stagione a Parma (4 reti in 37 partite) appare infatti come un’eccezione, considerando che in totale Sohm ha collezionato 11 gol e 16 assist in 260 presenze e, prima dello scorso anno, non aveva mai superato una rete stagionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sohm al Bologna, come cambia al fanta? Ecco la quotazione e i suoi numeri fin qui

Fabbian alla Fiorentina troverà più spazio? Ecco la sua quotazione e i suoi numeri al fanta fin quiFabbian, arrivato in prestito dal Bologna alla Fiorentina con obbligo di riscatto, si sta affacciando alla nuova squadra.

Leggi anche: Kostic, che ritorno per l'uomo "in più" della Juve: ecco i suoi numeri al fanta

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Calciomercato, Fabbian alla Fiorentina e Sohm al Bologna. Le ragioni dello scambio: il nodo ingaggio ma Italiano voleva tenerlo; Simon Sohm al Bologna; BREAKING – Sohm al Bologna e Fabbian alla Fiorentina: c’è l’accordo, ecco cifre e dettagli; Sohm ufficiale al Bologna: titolare o no, come cambia il centrocampo rossoblù con il suo arrivo.

Il centrocampista è arrivato a Casteldebole dalla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto. Ecco il suo rendimento al fantacalcio fin quiIl centrocampista è arrivato a Casteldebole dalla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto. Ecco il suo rendimento al fantacalcio fin qui ... gazzetta.it

Sohm lascia la Fiorentina e resta in Serie A: sarà titolare al fantacalcioSohm al Bologna: affare in dirittura d'arrivo e fumata bianca ormai certa. Come confermato da Sky Sport, l'ormai ex ... fantamaster.it

Bologna, arriva Sohm dalla Fiorentina: il comunicato ufficiale - facebook.com facebook

#Bologna, arriva #Sohm dalla #Fiorentina: il comunicato ufficiale x.com