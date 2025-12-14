Bonus affitto per i lavoratori del turismo | chi può riceverlo e fino a quando si può fare domanda

Il bonus affitto dedicato ai lavoratori del settore del turismo è una misura di sostegno disponibile fino al 19 dicembre 2025. Questa iniziativa mira a favorire le categorie professionali coinvolte nel turismo, offrendo loro un aiuto concreto per le spese di locazione. Ecco chi può beneficiarne e come presentare la domanda.

Il bonus affitto riservato ai lavoratori del settore del turismo potrà essere richiesto fino al prossimo 19 dicembre 2025. Il contributo potrà essere richiesto direttamente dalle aziende, che dovranno utilizzare i fondi ottenuti per mettere a disposizione dei propri dipendenti delle soluzioni abitative agevolate. Le regole per accedere all’agevolazione sono state definite attraverso un apposito decreto del ministero del Turismo datato 13 novembre. Il contributo ha un duplice obiettivo: dare supporto alle imprese che devono sostenere le spese per affittare gli alloggi da destinare ai dipendenti e garantire a questi ultimi delle condizioni abitative stabili ed accessibili. Ilfattoquotidiano.it

