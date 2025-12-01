Bonus 500 euro per l’avvio di nuove imprese | chi può presentare domanda e come
Nelle ultime ore, l’Inps ha pubblicato la circolare contenente le modalità di presentazione della domanda del bonus di 500 euro spettante ai giovani per l’avvio di nuove imprese negli anni 2024 e 2025. Si tratta del contributo economico previsto dal comma 3, dell’articolo 21, del decreto legge 60 del 7 maggio 2024, conosciuto come «decreto Coesione», convertito dalla legge 95 del 4 luglio 2024. L’incentivo serve a sostenere e favorire le iniziative imprenditoriali nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e per la transizione ecologica e digitale. Nel dettaglio, il sostegno può essere richiesto dalle imprese avviate nel periodo che va dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 da giovani under 35 e per una durata massima di tre anni. 🔗 Leggi su Lettera43.it
