Guasto alla rete idrica | rubinetti a secco per le riparazioni
Rubinetti a secco a Pastorano. L'amministrazione comunale ha informato la cittadinanza che si è subito intervenuto per un importante guasto alla rete idrica in via Salzillo, in località Pantuliano. La squadra di emergenza del Consorzio Idrico, prontamente intervenuta sul posto, ha comunicato la. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Riparazioni alla rete fognaria e idrica lasciano dissesti e pericoli: nuove diffide del Comune ad Aica
Leggi anche: Emergenza idrica in Irpinia, rubinetti a secco nelle ore notturne
Natale a secco a Chiarano: guasto improvviso blocca i rubinetti; Guasto alla rete idrica a Castel Gandolfo: disagi nella giornata di Natale; Guasto idrico e niente acqua in quattro comuni; Guasto alla rete Abbanoa di Tempio, i rubinetti restano a secco.
San Giuliano Terme, guasto improvviso alla rete idrica: operai al lavoro e una via chiusa al traffico - Dopo la segnalazione del problema nella zona sudest del territorio comunale, sono intervenuti i tecnici di Acque e la Polizia municipale ... pisatoday.it
Rubinetti chiusi a Perfugas, c’è un guasto alla rete Abbanoa - A Perfugas rubinetti chiusi per lavori di riparazione alla rete Abbanoa; possibili cali di pressione e acqua torbida temporanea. sassarioggi.it
Guasto alla rete idrica. Rubinetti senz’acqua - Un grave guasto alla rete idrica si è verificato nella notte tra giovedì e venerdì in Via Firenze a ... lanazione.it
Guasto sulla rete idrica nel Comune di Pisa Oggi venerdì 26 dicembre sono in corso mancanze d'acqua nelle vie Maccatella, di Parigi, Umbria, Lazio, Friuli e Mariscoglio Autobotte in corso di allestimento in via Maccatella Ripristino al momento pre - facebook.com facebook
Acque comunica che, a causa di un guasto sulla rete idrica nel comune di Bientina dovuto all’improvvisa interruzione della fornitura di energia da parte del gestore elettrico: comune.calcinaia.pi.it/novita/interru… x.com
