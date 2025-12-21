Nuova Renault Captur 2026 | prime foto ed info del nuovo modello
La Renault Captur 2026 si presenta come un nuovo modello che si distingue per un design ispirato alla recente Renault Clio. Di seguito si riportano le informazioni ufficiali e aggiornate disponibili, offrendo un quadro chiaro sulle caratteristiche e le novità previste per questa versione. Nuova Renault Captur 2026: prime foto ed info del nuovo modello
Ecco tutte le informazioni affidabili e aggiornate che si conoscono finora sulla Renault Captur 20262027, in particolare sul fatto che prenderà ispirazione stilistica dalla nuova Renault Clio * Design fortemente ispirato alla nuova Clio. La futura Renault Captur di nuova generazione (prevista tra fine 2026 e 2027 ) sta evolvendo molto stilisticamente rispetto all’attuale modello e prende spunto dal linguaggio estetico della nuova Clio 2026: Frontale e firma luminosa. Il design del muso rimarrà moderno, con fari a LED sottili e luce diurna lineare, simile a quelli visti sulla nuova Clio.. La griglia frontale sarà più grande e integrata con una firma luminosa più tecnologica ed espressiva, richiamando lo stile Clio. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
Renault Captur 2026 - Interni, esterni e caratteristiche
