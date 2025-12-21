La Renault Captur 2026 si presenta come un nuovo modello che si distingue per un design ispirato alla recente Renault Clio. Di seguito si riportano le informazioni ufficiali e aggiornate disponibili, offrendo un quadro chiaro sulle caratteristiche e le novità previste per questa versione. Nuova Renault Captur 2026: prime foto ed info del nuovo modello

Ecco tutte le informazioni affidabili e aggiornate che si conoscono finora sulla Renault Captur 20262027, in particolare sul fatto che prenderà ispirazione stilistica dalla nuova Renault Clio * Design fortemente ispirato alla nuova Clio. La futura Renault Captur di nuova generazione (prevista tra fine 2026 e 2027 ) sta evolvendo molto stilisticamente rispetto all’attuale modello e prende spunto dal linguaggio estetico della nuova Clio 2026: Frontale e firma luminosa. Il design del muso rimarrà moderno, con fari a LED sottili e luce diurna lineare, simile a quelli visti sulla nuova Clio.. La griglia frontale sarà più grande e integrata con una firma luminosa più tecnologica ed espressiva, richiamando lo stile Clio. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Renault Captur 2026: prime foto ed info del nuovo modello

