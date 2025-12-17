Una nuova Pet-Tac digitale all'Ospedale del Mare | è la più evoluta del Centro-Sud Italia
presso l’Ospedale del Mare è stata inaugurata una Pet-Tac digitale di ultima generazione, la più avanzata del Centro-Sud Italia. Questo nuovo strumento potenzierà le capacità diagnostiche, in particolare nel campo oncologico e neurologico, migliorando l’efficienza e la qualità delle diagnosi e delle cure offerte ai pazienti.
Il macchinario diagnostico nell'Unità Operativa Complessa di Medicina Nucleare dell’Ospedale del Mare; potenzierà la diagnostica, soprattutto oncologica e neurologica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Linea Verde Italia torna a Taranto: il mare protagonista della nuova puntata
Leggi anche: Ospedale di Chieti, inaugurata la nuova stanza per i bambini del Centro di epilettologia pediatrica
La nuova PET-TC con AI dell' IRCCS San Raffaele Cassino - Prof.ssa Roberta Danieli
Una nuova Pet-Tac digitale all’Ospedale del Mare: è la più evoluta del Centro-Sud Italia - Il macchinario diagnostico nell'Unità Operativa Complessa di Medicina Nucleare dell’Ospedale del Mare; potenzierà la diagnostica, soprattutto oncologica ... fanpage.it
Inaugurata una nuova Pet digitale all’Ospedale del Mare - Aperta ed in funzione da questa mattina presso l’Unità Operativa Complessa di Medicina Nucleare dell’Ospedale del Mare una nuova Tac PET digitale. msn.com
Una nuova azienda specializzata in comunicazione, marketing e sviluppo digitale nasce a Cosenza. - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.