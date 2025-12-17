Una nuova Pet-Tac digitale all'Ospedale del Mare | è la più evoluta del Centro-Sud Italia

presso l’Ospedale del Mare è stata inaugurata una Pet-Tac digitale di ultima generazione, la più avanzata del Centro-Sud Italia. Questo nuovo strumento potenzierà le capacità diagnostiche, in particolare nel campo oncologico e neurologico, migliorando l’efficienza e la qualità delle diagnosi e delle cure offerte ai pazienti.

