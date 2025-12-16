Ospedale di Terni taglio del nastro per la TAC Intraoperatoria di Neurochirurgia | Qualità e complessità di interventi

L’ospedale di Terni ha inaugurato la nuova TAC Intraoperatoria di Neurochirurgia, un progresso importante per la struttura. L’evento, svoltosi martedì 16 dicembre, ha visto la partecipazione di autorità e professionisti, segnando un passo avanti nella qualità e complessità degli interventi neurochirurgici.

Un nuovo importante passo in avanti per la Struttura complessa interaziendale di Neurochirurgia. Nel pomeriggio di martedì 16 dicembre è stata inaugurata la TAC Intraoperatoria alla presenza del direttore UDC neurochirurgia Carlo Conti, della governatrice dell’Umbria Stefania Proietti, del. Ternitoday.it Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Ospedale di Terni ecco la sala ibrida Risonanza magnetica d’eccellenza. Taglio del nastro al Ramazzini - Eccellente qualità delle immagini, un’attenzione particolare al comfort del paziente e un sistema tecnico in grado di garantire ... msn.com

