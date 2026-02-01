Novena della Candelora nono giorno | prepariamoci ad accogliere la vera luce

Questa mattina, migliaia di fedeli si sono riuniti nelle chiese per l’ultimo giorno della Novena della Candelora. La cerimonia si è concentrata sulla richiesta di luce e pace, con le candele accese che hanno illuminato le navate. Alla fine, si è pregato per un mondo più sereno e senza guerre. La giornata si è conclusa con un momento di comunione e speranza.

Nono giorno della Novena della Candelora: il nostro cammino di preghiera giunge al termine. Prepariamoci ad accogliere la vera Luce di Cristo che illumina e dona la vera pace al mondo. La Candelora ricorre il 2 febbraio, in questo giorno si festeggia la Presentazione di Gesù al Tempio, l'episodio è ben descritto nel Vangelo di Luca, e avviene quaranta giorni dopo la sua nascita.Questo giorno è anche dedicato alla purificazione della Vergine Maria perché, secondo la legge ebraica, la presentazione del figlio maschio e il rientro della madre in società, avvenivano quaranta giorni dopo il parto. Infatti per tutto il periodo la donna era tenuta lontana dalla comunità perché considerata impura.

