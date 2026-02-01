Novara furti in diversi palazzi | svuotate le cantine

Questa notte, alcuni residenti della zona San Rocco a Novara si sono svegliati trovando le loro cantine svuotate. Qualcuno ha forzato la porta di accesso alla cantina condominiale, facendo sparire oggetti di valore. La polizia sta indagando, ma al momento non ci sono ancora arresti. I condomini sono preoccupati e chiedono più sicurezza.

Furti in alcuni condomini a Novara. È successo in zona San Rocco, dove alcuni residenti si sono accorti che la porta di accesso che porta alla cantina condominiale era stata forzata di notte. I singoli box sono stati presi di mira dai ladri: sono stati rubati soprattutto attrezzi da lavoro, un.

