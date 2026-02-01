Novara furti in alcuni palazzi | svuotate le cantine

A Novara, alcuni condomini della zona San Rocco sono stati colpiti da furti nelle cantine. Durante la notte, qualcuno ha forzato la porta di accesso alle cantine condominiali e ha portato via oggetti e attrezzi. I residenti si sono svegliati trovando le porte aperte e alcuni spazi svuotati. La polizia ha già avviato le indagini per capire chi ci sia dietro questi colpi.

Furti in alcuni condomini a Novara. È successo in zona San Rocco, dove alcuni residenti si sono accorti che la porta di accesso che porta alla cantina condominiale era stata forzata di notte. I singoli box sono stati presi di mira dai ladri: sono stati rubati soprattutto attrezzi da lavoro, un.

