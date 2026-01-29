Italia esplosione violentissima | colpiti diversi palazzi Cosa succede

Questa notte, nel centro di Nola, un’esplosione ha colpito un bancomat, causando danni anche alle case vicine. La deflagrazione è stata molto forte e ha sconvolto la zona, facendo temere il peggio tra i residenti. Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che ora cercano di capire cosa sia successo. Nessuno si è fatto male, ma i danni sono evidenti e la paura resta alta.

Una forte esplosione ha devastato nella notte un bancomat nel centro di Nola, in provincia di Napoli, provocando danni anche agli edifici circostanti. L'episodio è avvenuto intorno alle tre del mattino e ha svegliato numerosi residenti, allarmati dal boato che si è propagato in tutta la zona. La deflagrazione ha completamente distrutto lo sportello della Banca Monte dei Paschi di Siena e ha danneggiato gravemente la struttura di una sala bingo adiacente. Nonostante la violenza dell'esplosione, non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Nola, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto e verificare se i ladri siano riusciti a portare via del denaro prima di fuggire.

