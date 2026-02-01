Notizie dal Mondo ASviS Global risks report 2026 | preoccupa nel breve termine la situazione geo-economica

Questa mattina è stato pubblicato il nuovo rapporto sui rischi globali per il 2026 dall’ASviS. Il documento mette in guardia sulla situazione economica mondiale, che resta instabile nel breve termine. Le tensioni tra le nazioni e i mercati in difficoltà rischiano di scatenare nuove crisi. La preoccupazione principale riguarda le conseguenze di questa instabilità sui paesi più vulnerabili. La situazione, quindi, resta delicata e richiede attenzione immediata.

Riproponiamo il testo di Ivan Manzo, Redazione sito AsviS – Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile – pubblicato il 14 gennaio 2026. L'incertezza è il tema dominante delle prospettive sui rischi globali nel nuovo anno. I rischi ambientali restano la più grave minaccia da affrontare per i prossimi 10 anni, ma cresce il timore sugli effetti negativi dell'AI. L'incertezza domina lo scenario globale. Secondo il Global risks perception survey ( Grps ), che raccoglie le valutazioni di circa 1300 esperti ed esperte a livello internazionale, il mondo si muove in una fase storica attraversata da profonde trasformazioni geostrategiche, climatiche, tecnologiche e demografiche.

