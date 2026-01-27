Il rapporto Global Risks 2026 evidenzia una prioritizzazione diversa, con i rischi economici che assumono un ruolo centrale rispetto a quelli ambientali. Questa evoluzione riflette le nuove sfide globali, spostando l'attenzione verso la stabilità economica e le strategie di investimento. Comprendere queste dinamiche è essenziale per interpretare le tendenze future e adottare decisioni informate a livello internazionale.

Il Global Risks Report 2026 ribalta le priorità. I rischi economici scalano la classifica, quelli ambientali scivolano. E il World Economic Forum scopre quello che i realisti dicevano da anni. Per la prima volta nella storia ventennale del Global Risks Report, tutti i rischi ambientali perdono terreno nella classifica di breve periodo. E non solo in termini relativi, superati da altre emergenze. Anche in termini assoluti: i punteggi di gravità attribuiti a ciascuno di essi sono calati rispetto all’anno scorso. È il segnale più netto che arriva da Davos in questo gennaio 2026. L’era della competizione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Davos cambia rotta: l’economia torna a contare più del clima. I dati del Global Risks Report 2026

Donald Trump ha partecipato al World Economic Forum di Davos, affrontando temi economici e geopolitici.

