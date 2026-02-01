Global Risks Report | 4 grandi temi destinati a plasmare l’economia

Il rapporto sui rischi globali, pubblicato dal World Economic Forum, mette in evidenza quattro grandi temi che cambieranno l’economia nei prossimi anni. Carlo Benetti, analista di GAM, dice che il mondo è entrato nell’era dell’hard power e i mercati si stanno adattando a questa nuova realtà. Il rapporto evidenzia come i rischi globali siano ormai legati a fattori di potenza e tensione internazionale, che influenzeranno le scelte di investimento e le politiche dei governi.

“Il mondo è entrato nell’era dell’hard power e i mercati, come sempre, si adattano”. È quanto afferma Carlo Benetti, Market Specialist di GAM commentando il Global Risks Report, il Rapporto sui rischi globali curato per il World Economic Forum da Marsh e Zurich. Un documento che mappa le linee di frattura del presente, offre una fotografia meno consolatoria e più strutturata delle vulnerabilità che attraversano l’economia, la politica e la società globali. “Mark Carney lo ha detto con chiarezza, l’ordine globale attraversa un cambio di paradigma. La muscolare politica americana, concentrata sulla gestione dell’immediato, – evidenzia Benetti – non sembra però attrezzata per la costruzione dell’ordine che verrà, vede la prima mossa ma non le tre mosse successive, incapace di intuire la partita nel suo insieme. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Il rapporto Global Risks 2026 evidenzia una prioritizzazione diversa, con i rischi economici che assumono un ruolo centrale rispetto a quelli ambientali.

