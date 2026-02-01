Non solo Icardi-Benzema altro nome a sorpresa per la Juve | arriva dall’Arabia

La Juventus accelera sul mercato per rinforzare l’attacco. I bianconeri cercano un centravanti e, dopo aver sondato diverse opzioni, hanno puntato su un giocatore che arriva dall’Arabia Saudita. Si tratta di un attaccante che ha segnato 18 gol in 17 partite, e ora i dirigenti bianconeri stanno lavorando per chiudere l’affare prima della fine del mercato. La corsa contro il tempo è aperta, e i tifosi aspettano novità nelle prossime ore.

I bianconeri sono a caccia di un centravanti e una delle ultime piste porta di nuovo nel campionato saudita, un giocatore da 18 gol in 17 partite Una vera e propria corsa contro il tempo per la Juventus in questo finale di mercato. Boga è stato il primo colpo, improvviso, Holm sarà il secondo o terzo se si considera anche il talento arrivato dal City. Manca, insomma, la ciliegina ovvero il centravanti che deve aumentare la potenza realizzativa della squadra di Spalletti. Una punta che ora manca, visto che l'unica è Vlahovic ed è ancora ai box, non è dato sapere come tornerà e quando sarà al massimo.

