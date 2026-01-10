Juve il vice Yildiz dall’Arabia | nome a sorpresa per Spalletti

Durante il calciomercato di gennaio, la Juventus valuta l’acquisto di un vice Yildiz, un giocatore turco che si sta affermando come alternativa al numero dieci. Tra le possibili opzioni, si segnala un calciatore internazionale over 30 proveniente dall’Arabia, che potrebbe rafforzare il reparto offensivo di Spalletti. La società segue attentamente gli sviluppi per integrare al meglio la rosa in vista della seconda parte della stagione.

Un ultratrentenne come alternativa al numero dieci turco: le ultime In questo calciomercato di gennaio la Juve proverà a prendere anche un vice Yildiz. A Spalletti non dispiacerebbe Federico Chiesa – “È il nostro Sinner”, disse quando era CT della Nazionale – e come rivelato dal nostro Giorgio Musso, il club bianconero continua a lavorare per il grande ritorno. L’ostacolo principale è la formula, con il Liverpool che lo lascerebbe partire solo a titolo definitivo. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Gli intermediari di un certo livello sanno quali sono le esigenze dei club, soprattutto dei grandi club come la Juve. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

