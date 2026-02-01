Non mandate via Tanapo gara di solidarietà per un uomo del Mali da 10 anni a Catanzaro

Tanapo, un uomo del Mali che vive a Catanzaro da dieci anni, rischia di essere espulso. Dopo un errore giuridico, le autorità hanno avviato un procedimento che potrebbe portarlo via dall’Italia. La comunità locale si mobilita per chiedere di non mandarlo via.

Tanapo, uomo del Mali arrivato in Italia dieci anni fa, rischia l’espulsione dal Paese dopo aver commesso un errore giuridico che ha portato a un procedimento amministrativo per il quale potrebbe essere allontanato. Il suo caso, però, non si è fermato a una semplice decisione burocratica. Il lido Frontemare, ubicato a Giovino, nella periferia di Catanzaro, ha deciso di mobilitare la comunità intera in sua difesa. Non si tratta solo di un dipendente, ma di una figura centrale nel tessuto sociale del locale: un collaboratore rispettato, affidabile, che ha passato decenni a garantire la sicurezza dei bagnanti, a sorvegliare le zone più delicate della spiaggia, a offrire aiuto in momenti di bisogno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

