Caterina a 8 anni viaggio da Roma a Varsavia per curare una malattia rara | gara di solidarietà per pagare l’intervento

Da thesocialpost.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Caterina, 8 anni, ha bisogno di un intervento a Varsavia per una malattia rara. La comunità si mobilita per raccogliere fondi, dimostrando vicinanza e sostegno a questa giovane e alla sua famiglia. Questa iniziativa rappresenta un gesto di solidarietà collettiva, volto a garantire a Caterina le cure necessarie e a condividere un messaggio di supporto e speranza.

Un’intera comunità che si stringe attorno a una bambina di otto anni e alla sua famiglia, trasformando una storia di malattia rara in un esempio concreto di solidarietà. È quanto sta accadendo tra Gavignano, in provincia di Roma, Colleferro e i comuni limitrofi, dove in pochi giorni si è attivata una mobilitazione collettiva per sostenere Caterina, affetta dalla sindrome di Ollier. Un viaggio necessario verso Varsavia, una lunga permanenza all’estero e un intervento chirurgico complesso dal costo elevatissimo rappresentano oggi l’unica possibilità per migliorare la sua qualità di vita. Leggi anche: Bambina sparisce dall’ospedale di Brescia: il giorno prima erano arrivate da Gaza Una comunità unita per il futuro di Caterina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

caterina a 8 anni viaggio da roma a varsavia per curare una malattia rara gara di solidariet224 per pagare l8217intervento

© Thesocialpost.it - Caterina, a 8 anni viaggio da Roma a Varsavia per curare una malattia rara: gara di solidarietà per pagare l’intervento

Leggi anche: Valmadrera, addio a Caterina: aveva solo 15 anni. Soffriva di una malattia genetica rara

Leggi anche: Un sidecar speciale e una maratona unica per Davide, il bimbo di 7 anni affetto da una rara malattia genetica

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Caterina a 8 anni da Roma a Varsavia per curare una malattia rara: la gara di solidarietà per pagare l'intervento (sopra i 100mila euro); La Volta Buona, pagelle 8 gennaio: Caterina Balivo in ospedale (8), il figlio di Al Bano vivo per miracolo (7); “Ul Tacuin“ racconta la bellezza. Viaggio nelle 34 ville di delizia; 'The Spanish Princess' - Alla corte di Caterina d'Aragona.

caterina 8 anni viaggioCaterina, a 8 anni viaggio da Roma a Varsavia per curare una malattia rara: gara di solidarietà per pagare l’intervento - Un’intera comunità che si stringe attorno a una bambina di otto anni e alla sua famiglia, trasformando una storia di malattia rara in un esempio concreto di ... thesocialpost.it

caterina 8 anni viaggioCaterina a 8 anni da Roma a Varsavia per curare una malattia rara: la gara di solidarietà per pagare l'intervento (sopra i 100mila euro) - Un viaggio da Gavignano, in provincia di Roma, a Varsavia, una permanenza di tre mesi in Polonia, 100mila euro per un intervento chirurgico complesso. msn.com

caterina 8 anni viaggioGavignano e Colleferro si stringono a Caterina: ondata di solidarietà, raccolti quasi 30mila euro in pochi giorni - In pochi giorni Gavignano ha raccolto quasi 30 mila euro per Caterina, affetta dalla Sindrome di Ollier, ... msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.