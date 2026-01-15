Caterina a 8 anni viaggio da Roma a Varsavia per curare una malattia rara | gara di solidarietà per pagare l’intervento

Caterina, 8 anni, ha bisogno di un intervento a Varsavia per una malattia rara. La comunità si mobilita per raccogliere fondi, dimostrando vicinanza e sostegno a questa giovane e alla sua famiglia. Questa iniziativa rappresenta un gesto di solidarietà collettiva, volto a garantire a Caterina le cure necessarie e a condividere un messaggio di supporto e speranza.

Un'intera comunità che si stringe attorno a una bambina di otto anni e alla sua famiglia, trasformando una storia di malattia rara in un esempio concreto di solidarietà. È quanto sta accadendo tra Gavignano, in provincia di Roma, Colleferro e i comuni limitrofi, dove in pochi giorni si è attivata una mobilitazione collettiva per sostenere Caterina, affetta dalla sindrome di Ollier. Un viaggio necessario verso Varsavia, una lunga permanenza all'estero e un intervento chirurgico complesso dal costo elevatissimo rappresentano oggi l'unica possibilità per migliorare la sua qualità di vita.

