Lavori al viadotto Cansalamone dopo 10 anni di stop Catanzaro | Ritardo inaccettabile per un Paese moderno
Dopo quasi undici anni di attesa si aprono finalmente i lavori sul viadotto Cansalamone di Sciacca, una delle infrastrutture strategiche per la città e per l'intero comprensorio. La chiusura prolungata del ponte ha generato negli anni un quadro complesso fatto di disagi quotidiani, percorsi.
Superstrada e Statale Adriatica, ancora lavori al viadotto: chiusa la rampa di accesso
A9 Como-Chiasso, lavori sul viadotto Fati: due notti di chiusura e corsie ridotte fino a dicembre
Lavori sul viadotto Re di Porto Empedocle, tratto della statale 115 chiuso: ecco i percorsi alternativi
SI AVVISA LA CITTADINANZA che nei giorni compresi tra il 4 ed il 7 dicembre 2025, in corrispondenza dei lavori che interesseranno il viadotto "Piletto" - autostrada A 20 Messina Palermo - in orari serali/mattutini, dalle ore 20:00 alle ore 06:00 verrà interrotto il
Sopralluogo in via dello Scalo di San Lorenzo, dove è in corso un importante intervento di manutenzione straordinaria sulla sopraelevata della Tangenziale Est. Lavori di questo tipo non si vedevano da decenni. In parallelo, i lavori procedono anche su via Pr
Consegnati i lavori per la riapertura del viadotto Cansalamone, Schifani: ''Parte il recupero di un'opera strategica'' - Tra le misure tecniche previste per la ristrutturazione, il consolidamento delle fondazioni, il rifacimento della piastra di appoggio e dei giunti e il ripristino dei freni sismici ...
