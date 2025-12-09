Lavori al viadotto Cansalamone dopo 10 anni di stop Catanzaro | Ritardo inaccettabile per un Paese moderno

Dopo quasi undici anni di attesa si aprono finalmente i lavori sul viadotto Cansalamone di Sciacca, una delle infrastrutture strategiche per la città e per l’intero comprensorio. La chiusura prolungata del ponte ha generato negli anni un quadro complesso fatto di disagi quotidiani, percorsi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Consegnati i lavori per la riapertura del viadotto Cansalamone, Schifani: ''Parte il recupero di un'opera strategica'' - Tra le misure tecniche previste per la ristrutturazione, il consolidamento delle fondazioni, il rifacimento della piastra di appoggio e dei giunti e il ripristino dei freni sismici