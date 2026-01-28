L’orribile destino di Niscemi mezzo paese inghiottito dalla frana | Rischia di crollare tutta la collina

Questa mattina a Niscemi si sono verificati nuovi smottamenti che hanno messo in allarme residenti e autorità. La collina continua a franare, e si teme che tutta la zona possa crollare da un momento all’altro. Le ruspe sono già sul posto per mettere in sicurezza le abitazioni più a rischio, mentre i cittadini si preparano a lasciare le case nel timore di ulteriori danni. La preoccupazione cresce di ora in ora, e le squadre di soccorso lavorano senza sosta per cercare di contenere la situazione.

Roma, 28 gennaio 2026 – Se si guardano i telegiornali delle tv nazionali o anche della Cnn, che qui ha mandato un inviato, non si capisce davvero l'orribile destino che sta vivendo Niscemi (Caltanissetta). Perché la realtà di quella che è considerata la frana più grave d'Europa è molto più tragica e disperante, e neppure i preti riescono a offrire un filo di speranza. L'intera collina sta scivolando sulla piana di Gela. "Abbiamo fatto un sopralluogo con Nicola Casagli, componente del centro di competenza del Dipartimento della Protezione civile, che ha messo in evidenza che in realtà la frana è ancora attiva", dice il capo del dipartimento della protezione civile nazionale Fabio Ciciliano. La zona di Niscemi è interessata da una frana attiva che coinvolge l'intera collina, con un progressivo abbassamento verso la piana di Gela. La Protezione Civile segnala una frana significativa a Niscemi, con oltre 1.500 persone costrette a lasciare le proprie abitazioni, mentre alcune case situate a poche decine di metri dall'area interessata rischiano seriamente il crollo.

