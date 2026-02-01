La frana a Niscemi non si ferma. Da giorni, le piogge intense aggravano il rischio di altre frane e mettono in allarme la cittadina siciliana. Gli operai lavorano senza sosta per cercare di mettere in sicurezza le zone più colpite, mentre le autorità avviano le indagini per capire come intervenire definitivamente. La paura cresce tra i residenti, che temono danni ancora più gravi.

La frana che da giorni sta mettendo in ginocchio la cittadina di Niscemi, nel cuore della Sicilia, continua a inghiottire terreni e case. L'instabilità del costone di sabbia e argilla su cui si trovano centinaia di abitazioni è peggiorata con il ritorno delle piogge, che hanno reso il terreno più fragile e instabile. Ogni giorno che passa, la frana si avvicina sempre di più al centro abitato, e il rischio di nuovi crolli è più concreto. La pioggia nemica Monica Papini, geologa del Politecnico di Milano, sottolinea come l’acqua che penetra nel terreno faccia aumentare il peso della massa instabile, e spinga sabbia e argille erose a scivolare. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Niscemi, la lotta contro il tempo e il rischio di altre frane per colpa della pioggia: le tappe, la ricostruzione e le indagini

A Niscemi si studia ancora il disastro di fine gennaio.

A seguito della tragedia di Crans Montana, le autorità continuano le operazioni di ricerca e le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

Argomenti discussi: A Niscemi la frana avanza veloce. Addio alle case: Viene giù tutto; Emergenza Niscemi: lo Stato vara il piano straordinario. La città lotta contro il collasso del suolo; Questo ormai è un paese fantasma, le voci e l'amarezza degli abitanti di Niscemi, il servizio di Giovanna Botteri; RIFONDAZIONE COMUNISTA: NISCEMI, IL CUORE DELLA SICILIA, STA FRANANDO.

La frana di Niscemi travolge le destre. E riparte il solito scaricabarileLa frana di Niscemi travolge le destre. Nel mirino c’è innanzitutto Musumeci, ex presidente della Regione Sicilia che scarica sui comuni ... lanotiziagiornale.it

Niscemi, Salvini nega i fondi del Ponte: Utile anche per i soccorsi. Opposizioni contro Musumeci: Meloni in AulaIl ministro dei Trasporti: Troveremo i fondi che servono, ma senza bloccare scuole, ospedali, ponti, gallerie, la Tav, il tunnel del Brennero. Opposizioni a Musumeci: Quando era governatore sapeva ... ilfattoquotidiano.it

¦ Padri in Movimento accanto alle famiglie di Niscemi Fratelli di Niscemi, la vostra lotta è la nostra! Una frana devastante minaccia case, sogni e futuro di 1.500 persone – padri, madri, figli strappati alla quotidianità da un disastro che grida giustizia e intervent - facebook.com facebook

#Radioanchio #StefanoMensurati #28gennaio @Radio1Rai La frana di #Niscemi, con le case in bilico sullo strapiombo. 8.30 I collaboratori di giustizia, spesso decisivi nella lotta alle #mafie, ma il pentimento non c'entra nulla. @geologisicilia @PinoNazio @C x.com