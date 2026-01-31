Niscemi avviata un' approfondita analisi di rischio Il sindaco | La colpa non è della natura

A Niscemi si studia ancora il disastro di fine gennaio. Tra il 25 e il 26, una frana enorme ha invaso il versante sud-ovest, portando via case, strade e campi. Fortunatamente non ci sono state vittime, ma i danni sono ingenti. Il Comune ha avviato un’analisi di rischio approfondita per capire cosa è successo. Il sindaco ha detto chiaramente che non è colpa della natura, ma non ha ancora spiegato cosa abbia scatenato la frana. La gente si chiede se ci siano responsabilità umane diet

Si continua a parlare del disastro avvenuto a Niscemi, dove tra il 25 e il 26 gennaio una frana massiva ha colpito il versante sud-ovest, provocando numerosissimi danni senza fortunatamente causare delle vittime. La Protezione Civile ha deciso di avviare un'indagine di rischio, accompagnata ovviamente da un'attività di monitoraggio per rischio frane. Ciò rientra nell'ordinanza firmata dal capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano. Un documento che contiene le disposizioni per i primi interventi urgenti rivolti a quelle Regioni che hanno subito maggiormente gli effetti del maltempo, come Sicilia, Calabria e Sardegna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Niscemi, avviata un'approfondita analisi di rischio. Il sindaco: "La colpa non è della natura" Approfondimenti su Niscemi Frana Italia Gattuso, l’analisi della BBC: l’analisi approfondita sulle parole del commissario tecnico degli azzurri e non solo Il Fenomeno della Maturità Performativa nella Generazione Contemporanea: Un’Analisi Approfondita La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Niscemi Frana Niscemi, la collina che crolla: indagini e la lunga strada della ricostruzioneFrana a Niscemi, migliaia di sfollati e area rossa in espansione. Stop alle rate dei mutui, ammortizzatori per imprese e indagine amministrativa: cosa prevede il piano del governo per la ricostruzione ... alground.com Meloni a Niscemi: «Non sono qui per fare piazzate. Saremo celeri e non si ripeteranno i fatti del '97»La premier, che ha prima sorvolato il territorio franato e poi ha preso parte ad un vertice in Municipio, ha assicurato aiuti immediati ... lasicilia.it AVO Sicilia unita per Niscemi: avviata una raccolta fondi solidale AVO Sicilia, che riunisce tutte le Associazioni Volontari Ospedalieri presenti sul territorio regionale, ha promosso una raccolta fondi solidale a sostegno della comunità di Niscemi, colpita da una - facebook.com facebook #NEWS - La Procura di Gela ha aperto un procedimento penale per disastro colposo e danneggiamento seguito da #frana a #Niscemi L’indagine, al momento a carico di ignoti, è stata avviata dopo il sopralluogo effettuato dal procuratore capo Salvatore Vell x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.