Frana a Niscemi inagibili 2 vie di accesso su 4 e 1.500 sfollati sindaco Conti | Ora il canyon è alto 50 metri - VIDEO

La frana a Niscemi ha compromesso due delle quattro vie di accesso alla città, lasciando circa 1.500 persone sfollate. La massa di terra, cresciuta fino a 50 metri di altezza, rappresenta una seria emergenza per la sicurezza dei residenti e la stabilità del territorio. Le autorità monitorano attentamente la situazione, mentre si cercano soluzioni per mitigare i danni e garantire l’assistenza ai cittadini coinvolti.

Il maltempo in Sicilia ha colpito duramente e la frana a Niscemi non si ferma. Ad ora il canyon misura 50 metri e tutte le case a 50-70 mt sono destinate a crollare La frana che da giorni colpisce Niscemi continua ad avanzare, rendendo inagibili due delle quattro vie di accesso alla città e c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, una frana iniziata domenica 25 gennaio ha provocato la chiusura delle scuole e l’evacuazione di oltre 500 persone.

Domenica 25 gennaio, a Niscemi, Sicilia, una frana di circa 4 km e 6 metri di altezza si è verificata a causa delle intense piogge degli ultimi giorni, causando l’evacuazione di circa 1.

Le immagini della frana a Niscemi, in videoIl terreno cede su ampio fronte nella cittadina siciliana, dopo il ciclone Harry. Centinaia di case sono inagibili e gli evacuati sono più di mille ... ilfoglio.it

Niscemi, la frana non si ferma: oltre mille evacuati. Il governo stanzia i primi 100 milioniIl comune siciliano si trova isolato, continuano le perturbazioni: il belvedere è crollato per oltre 20 metri. Non si sa quando gli sfollati potranno rientrare. Per il presidente Schifani «i danni del ... editorialedomani.it

Frana a Niscemi, la zona rossa potrebbe allargarsi: “Altre 300 persone vicine all'evacuazione La notizia https://qds.it/frana-niscemi-zona-rossa-potrebbe-allargarsi/ - facebook.com facebook

Sindaco di Niscemi, 'la tragedia della frana ci segna ma restiamo calmi'. Conti: 'siamo qui a gestire l'emergenza, il paese è monitorato' #ANSA x.com