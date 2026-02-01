Niscemi Cateno De Luca denuncia il sistema del fango | Basta alibi la responsabilità è della Regione

Cateno De Luca non ci sta e alza la voce contro il sistema che, secondo lui, permette di mettere fango sulla regione. In un'aula gremita al Museo Civico di Niscemi, il sindaco ha detto basta agli alibi. La regione, afferma, deve prendersi le sue responsabilità, invece di girare intorno alle promesse di spesa. La sua denuncia è chiara: mentre l’isola franava, chi doveva intervenire ha dormito.

Nell'Aula Magna del Museo Civico di Niscemi, più che le promesse di spesa, risuona una denuncia politica pesantissima contro un sistema istituzionale accusato di aver "dormito" mentre l'Isola franava. Ad "urlarla" - nel pieno del suo stile - è Cateno De Luca, durante il convegno «La Sicilia alza la testa! Ecco i miliardi per ricostruire e ripartire», promosso con il supporto del Centro Studi “Ti Amo Sicilia”. Trent'anni di vuoto strategico Al centro del dibattito, la ferita ancora aperta della frana del 1997, definita la più grave degli ultimi due secoli. Secondo De Luca, quello che è seguito non è stato un piano di messa in sicurezza, ma una sequenza infinita di «stralci, carte e rinvii». 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Niscemi, Cateno De Luca denuncia il "sistema" del fango: "Basta alibi, la responsabilità è della Regione" Approfondimenti su Niscemi Cateno De Luca Dimmi La Verità | Cateno De Luca: «Schifani ha delle responsabilità su Niscemi» Cateno De Luca non ha risparmiato parole contro Schifani dopo la frana di Niscemi. Cateno De Luca a Caltagirone: “Presidente della Regione? Non un solista a fondo perduto. A Messina se si voterà in anticipo lo faremo per la città” Cateno De Luca intervenendo a Caltagirone ha discusso delle future elezioni regionali, sottolineando l'importanza di un impegno collettivo piuttosto che individuale. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Niscemi Cateno De Luca Argomenti discussi: De Luca a Niscemi per presentare il piano da 2,5 miliardi per la ricostruzione; Maltempo, De Luca furioso annuncia mobilitazione: Ora basta, ci stanno prendendo in giro; I fondi del Ponte per la ricostruzione post ciclone Harry, l’Ars dice sì; Salvini in volo sul Messinese, i siciliani a terra tra frane, cicloni e miliardi fantasma: scontro aperto sui fondi Fsc. Niscemi, Cateno De Luca denuncia il sistema del fango: Basta alibi, la responsabilità è della RegioneNell'Aula Magna del Museo Civico di Niscemi, più che le promesse di spesa, risuona una denuncia politica pesantissima contro un sistema istituzionale accusato di aver dormito mentre l'Isola franava. gazzettadelsud.it Ciclone Harry e frana Niscemi, De luca: Ordinanza debole. Esclusi i sindaci, così si condannano i territori all’attesaStanotte è arrivata l’ordinanza del Dipartimento nazionale di Protezione Civile sui provvedimenti adottati dal Governo per fronteggiare gli effetti del ciclone Harry e della frana di Niscemi. Il ... ilsicilia.it Cateno De Luca. . Niscemi : La Sicilia alza la testa! - facebook.com facebook Ecco #DimmiLaVerità del 30 gennaio 2025. Il leader di Sud chiama Nord @CatenoDeLuca attacca Schifani sulla frana di Niscemi: «Lo vado a prendere!». #podcast di @TaralloCarlo x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.