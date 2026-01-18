Cateno De Luca a Caltagirone | Presidente della Regione? Non un solista a fondo perduto A Messina se si voterà in anticipo lo faremo per la città

Cateno De Luca intervenendo a Caltagirone ha discusso delle future elezioni regionali, sottolineando l'importanza di un impegno collettivo piuttosto che individuale. Durante l’evento di Ti Amo Sicilia, il sindaco di Messina ha anche commentato le possibili anticipazioni elettorali, evidenziando l’interesse per la città. La sua presenza ha suscitato attenzione sul ruolo e le prospettive politiche in Sicilia, nel rispetto di un dibattito sobrio e costruttivo.

“Posso definirmi il Don Sturzo di Fiumedinisi?”. Così Cateno De Luca introduce la seconda giornata dell’evento di Ti Amo Sicilia a Caltagirone, la patria proprio di Don Luigi Sturzo. “Nessuno pensi di poter diventare il presidente della Regione facendo il solista a fondo perduto - il messaggio lanciato dal palco di una delle quattro location -, da soli non si va da nessuna parte e la progettualità De Luca sindaco di Sicilia ne è la dimostrazione evidente. Io non andrò più da solo, non ho bisogno di candidarmi per avere garanzie di essere eletto al parlamento siciliano”. Nella sala principale dell’evento sono presenti, tra gli altri, il segretario del Pd siciliano Anthony Barbagallo, il coordinatore regionale del M5S Nuccio Di Paola, il deputato nazionale di Forza Italia Tommaso Calderone e il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Cateno De Luca: "A Caltagirone per definire il futuro della Sicilia"

Oggi a Palermo si è tenuta una conferenza stampa presso l’Assemblea Regionale Siciliana, durante la quale è stato presentato l’evento “Liberi e Forti”, promosso dal Centro Studi Ti Amo Sicilia. L’appuntamento, previsto dal 16 al 18 gennaio 2026 a Caltagirone, mira a discutere e definire il futuro della Sicilia, coinvolgendo vari attori istituzionali e culturali dell’isola.

Cateno De Luca apre la "due giorni" di Caltagirone. "Le istituzioni non si cambiano con i like. Noi mettiamo un bagaglio umano al servizio della Sicilia"

Cateno De Luca inaugura a Caltagirone una due giorni dedicata al dibattito politico locale. Nel suo intervento, sottolinea l'importanza di un impegno concreto e umano al servizio della Sicilia, criticando la polarizzazione online e le scelte di candidati imposte da Roma. La sua posizione evidenzia la volontà di rafforzare un confronto autentico, lontano da influenze esterne e prevaricazioni, per un futuro più rappresentativo del territorio.

