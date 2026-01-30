Dimmi La Verità | Cateno De Luca | Schifani ha delle responsabilità su Niscemi

Cateno De Luca non ha risparmiato parole contro Schifani dopo la frana di Niscemi. Durante il suo intervento, il leader di Sud chiama Nord ha dichiarato che farà di tutto per far sì che il presidente del Senato assuma le sue responsabilità. La tensione tra i due aumenta, e De Luca minaccia di affrontarlo di persona. La vicenda si infittisce e il clima tra i politici diventa sempre più acceso.

Ecco #DimmiLaVerità del 30 gennaio 2025. Il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca attacca Schifani sulla frana di Niscemi: «Lo vado a prendere!».

