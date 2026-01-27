La devastazione a Niscemi dopo la frana | le immagini dal drone

Da quotidiano.net 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La frana che minaccia Niscemi è stata documentata da un drone, offrendo immagini dettagliate delle aree interessate. La situazione richiede monitoraggio continuo per valutare i rischi e pianificare eventuali interventi. Questo metodo consente di ottenere dati precisi e tempestivi, fondamentali per la gestione dell’emergenza e la tutela della comunità locale.

Il drone in volo lungo il versante di circa 4km della frana che minaccia il comune di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Nelle immagini si possono osservare gli ingenti danni dopo i ripetuti crolli avvenuti nelle aree a rischio: diverse abitazioni sono sospese nel vuoto, le strade sono spezzate in due, così come i terreni sottostanti, sventrati dai ripetuti cedimenti. Il drone in volo lungo il versante di circa 4km della frana che minaccia il comune di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Nelle immagini si possono osservare gli ingenti danni dopo i ripetuti crolli avvenuti nelle aree a rischio: diverse abitazioni sono sospese nel vuoto, le strade sono spezzate in due, così come i terreni sottostanti, sventrati dai ripetuti cedimenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

la devastazione a niscemi dopo la frana le immagini dal drone

© Quotidiano.net - La devastazione a Niscemi dopo la frana: le immagini dal drone

Approfondimenti su Niscemi Frana

A Niscemi le case sull’orlo del precipizio dopo la frana: il video girato dal drone

A Niscemi, alcune abitazioni si trovano in condizioni precarie a causa di una recente frana che ha interessato l’altopiano su cui sorge il paese.

Niscemi, la frana ingoia terreni, strade e abitazioni: le immagini impressionanti

La frana a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, ha causato ingenti danni a terreni, strade e abitazioni.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Niscemi Frana

Argomenti discussi: Frana sulla SP12 per Niscemi, vvf: Situazione in stand by; La frana avanza a Niscemi, Ciciliano: 'Chi ha casa lì non rientrerà più'; Niscemi, la frana non si ferma: oltre mille evacuati. Il governo stanzia i primi 100 milioni; Frana a Niscemi: altri cedimenti. Il sindaco: Situazione drammatica. In aggiornamento.

la devastazione a niscemiNiscemi, la frana ritorna: dopo il 1997 nuova emergenza più vasta. Oltre 1500 evacuatiLa frana che colpisce Niscemi ha cause geologiche note e precedenti storici. Il fronte si estende per 4 km, evacuate oltre 1.500 persone. Gli esperti chiedono monitoraggi costanti. corrieretneo.it

la devastazione a niscemiNiscemi, la frana non si ferma: oltre mille evacuati. Il governo stanzia i primi 100 milioniIl comune siciliano si trova isolato, continuano le perturbazioni: il belvedere è crollato per oltre 20 metri. Non si sa quando gli sfollati potranno rientrare. Per il presidente Schifani «i danni del ... editorialedomani.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.