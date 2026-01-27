La devastazione a Niscemi dopo la frana | le immagini dal drone

La frana che minaccia Niscemi è stata documentata da un drone, offrendo immagini dettagliate delle aree interessate. La situazione richiede monitoraggio continuo per valutare i rischi e pianificare eventuali interventi. Questo metodo consente di ottenere dati precisi e tempestivi, fondamentali per la gestione dell’emergenza e la tutela della comunità locale.

Il drone in volo lungo il versante di circa 4km della frana che minaccia il comune di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Nelle immagini si possono osservare gli ingenti danni dopo i ripetuti crolli avvenuti nelle aree a rischio: diverse abitazioni sono sospese nel vuoto, le strade sono spezzate in due, così come i terreni sottostanti, sventrati dai ripetuti cedimenti.

