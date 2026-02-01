Una frana ha colpito il quartiere di Sante Croci a Niscemi, nel cuore del Nisseno. Le macerie sono ancora lì, ma la croce rimane eretta, simbolo di resistenza per chi vive in quella zona. Droni sorvolano le macerie, mentre i residenti cercano di capire quanto possa peggiorare la situazione. La frana ha isolato alcune zone e le autorità stanno valutando i prossimi passi per mettere in sicurezza l’area.

Un crollo di vaste proporzioni ha colpito il quartiere di Sante Croci a Niscemi, nel cuore del Nisseno, provocando la frana che ha inghiottito parte del territorio e lasciato intere zone isolate. Nonostante le condizioni instabili e le continue precipitazioni, la croce in cima al pendio è rimasta in piedi, diventando un simbolo di tenacia per i residenti. I sopralluoghi condotti con droni hanno confermato la sua stabilità, nonostante le frane successive che hanno ampliato il perimetro di rischio. L’immagine della croce eretta, circondata da macerie e sospesa tra il cielo e il terreno in movimento, è diventata un’icona visiva dell’impegno collettivo e della resilienza della comunità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Droni sulle macerie di Niscemi: la croce sfidata dal crollo rimane eretta, simbolo di tenacia e speranza.

