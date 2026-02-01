Addio al direttore sportivo Nicola Salerno | nel 2007 sfiorò la promozione in B con il Foggia

Addio a Nicola Salerno, il direttore sportivo di Matera morto a 69 anni. La notizia è stata data dal giornalista Nicola Binda de ‘La Gazzetta dello Sport’. Salerno, che nel 2007 sfiorò la promozione in Serie B con il Foggia, lascia un vuoto nel mondo del calcio e tra chi lo conosceva.

Nicola Salerno è stato uno dei direttori sportivi più in voga negli anni Novanta e Duemila in serie C e serie B. Ha avuto esperienze in serie A e quella con l'Unione Sportiva Foggia nella stagione sportiva 2006-07 Nicola Salerno non c'è più. Il direttore sportivo nato a Matera si è spento all'età di 69 anni. A darne notizia è stato il giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’ Nicola Binda: “Una triste notizia, quanti anni con lui, quante notizie e quante belle cene.”. Matera, Ravenna, Licata, Triestina, Messina, Catania e Cagliari (anche in serie A), prima di approdare a Foggia, le sue esperienze.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

