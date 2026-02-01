Dopo la partita tra Cremonese e Inter, il tecnico nerazzurro ha commentato l’episodio di Audero: “Si commenta da solo”. Nicola ha poi sottolineato che la sua squadra ha dimostrato di essere molto forte.

Il sipario si è chiuso allo Stadio Giovanni Zini con una vittoria solida per la Beneamata, che si è imposta per 0-2 nel confronto esterno contro i grigiorossi. Al termine della sfida, ai microfoni di DAZN e Sky Sport (fonte), è intervenuto Davide Nicola, tecnico della Cremonese noto per la sua grande capacità motivazionale e la specializzazione in salvezze impossibili, per commentare la prestazione dei suoi uomini contro la corazzata guidata da Cristian Chivu. DAZN – « L'Inter è una squadra fortissima, con grande qualità e soluzioni.

© Internews24.com - Nicola dopo Cremonese Inter: «L’episodio di Audero si commenta da solo. Inter fortissima»

Durante la partita tra Cremonese e Inter, un petardo ha colpito il portiere Audero, causando un serio spavento.

Durante la partita allo Zini, un petardo è esploso a pochi metri da Audero, causando l’interruzione del gioco per alcuni minuti.

