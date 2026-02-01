Cremonese Inter brutto episodio allo Zini | esplode un petardo vicino ad Audero! Gioco fermo | la ricostruzione

Durante la partita allo Zini, un petardo è esploso a pochi metri da Audero, causando l’interruzione del gioco per alcuni minuti. I giocatori si sono fermati, e la partita è ripresa solo dopo aver gestito l’episodio. La situazione ha creato tensione tra le due squadre e ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza dello stadio.

di Paolo Moramarco Cremonese Inter, brutto episodio allo Zini: esplode un petardo vicino ad Audero! Gioco fermo per qualche minuto: la ricostruzione. Nel corso del 48? minuto di gioco di Cremonese-Inter, sul punteggio di 0-2 per gli ospiti, grazie alle reti della prima frazione di Lautaro Martínez e Piotr Zielinski, un grosso spavento ha portato alla momentanea sospensione del match del Giuseppe Zini di Cremona. Dal settore ospiti, infatti, un petardo ha colpito nelle vicinanze il portiere della Cremonese, ed ex Inter, Emil Audero, rischiando inevitabilmente di compromettere le condizioni fisiche del giocatore italo-indonesiano.

