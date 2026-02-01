Durante la partita tra Cremonese e Inter, un petardo ha colpito il portiere Audero, causando un serio spavento. La questione ora si sposta sulle possibili sanzioni che potrebbero arrivare ai nerazzurri. La Lega sta valutando le responsabilità e le conseguenze di quanto accaduto, mentre i tifosi attendono chiarimenti sulle future misure di sicurezza.

Inter News 24 Petardo Cremonese Inter, ecco le possibili sanzioni per i nerazzurri sull’episodio che la 48? ha coinvolto il portiere grigiorosso Audero. Il portiere della Cremonese, Emil Audero, è stato colpito da un petardo lanciato dai tifosi dell’ Inter nel corso del secondo tempo della partita dello Zini contro la Cremonese, terminata 0-2 per i nerazzurri. L’incidente ha costretto l’arbitro a interrompere brevemente il match per permettere a Audero di ricevere le cure necessarie. Fortunatamente, il portiere è riuscito a continuare a giocare dopo pochi minuti. Il giudizio legale su quanto accaduto è stato espresso dall’avvocato Michele La Francesca, che ha spiegato su Twitter le possibili conseguenze per l’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Petardo Cremonese Inter, l’episodio con vittima Audero: cosa rischiano i nerazzurri?

Approfondimenti su Petardo Cremonese

Durante la partita tra Cremonese e Inter, il portiere dell’Inter Audero è stato colpito da un petardo lanciato dai tifosi nerazzurri.

Durante la partita allo Zini, un petardo è esploso a pochi metri da Audero, causando l’interruzione del gioco per alcuni minuti.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Petardo Cremonese

Argomenti discussi: Calcio Live News: in campo Cremonese-Inter (0-2), Audero sfiorato da un petardo lanciato in campo; Cremonese-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Verissimo, oggi domenica 1 febbraio: gli ospiti e le anticipazioni; Da noi… a ruota libera, oggi domenica 1 febbraio: gli ospiti e le anticipazioni.

Vergogna allo ‘Zini’, un petardo scoppia vicino ad Audero: cosa rischiano l’Inter e i suoi tifosiBrutto episodio in Cremonese-Inter: petardo lanciato in campo dai tifosi dell'Inter ad Audero. Squalifica, multa e non solo: cosa rischiano ... calciomercato.it

Cremonese-Inter 0-2, risultato finale della partita di Serie A: gol di Lautaro e Zielinski, gli highlightsCremonese-Inter di Serie A 0-2: il risultato finale, gol di Lautaro Martinez e Zielinski. Al 48° Audero è rimasto a terra per qualche minuto a causa dello scoppio di un petardo lanciato dal settore ... fanpage.it

CHE VERGOGNA ALLO ZINI!!! UN PETARDO LANCIATO DALLA CURVA INTERISTA ESPLODE A MILLIMETRI DA AUDERO, CHE CROLLA A TERRA STORDITO La fortuna ha voluto che non avesse conseguenza il portiere della Cremonese, che ha rego - facebook.com facebook

#CremoneseInter 0-2 FT L’Inter gestisce nella ripresa senza affanni, addirittura computo finale solo 7 occasioni a 6, quasi immobilizzata dopo il petardo lanciato dai tifosi interisti verso Audero. Cremonese mai doma ma con pochissima qualità. L’Inter ha impar x.com