Nico Paz sbaglia un rigore decisivo al 98? e finisce in lacrime

Da justcalcio.com 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al 98’, Nico Paz sbaglia un rigore decisivo che avrebbe potuto portare l’Atalanta alla vittoria contro il Como. Il calciatore si mette in testa il pallone, ma il tiro finisce di poco fuori, lasciando spazio alle lacrime e alla delusione. La partita si conclude con un pari che complica i piani di qualificazione in Champions per entrambe le squadre.

2026-02-01 18:55:00 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: C omo e Atalanta Si fronteggiarono in a duello chiave nella lotta per entrare in Champions. Lui 0-0 finale Non soddisfa né alcuni. né altri. Quelli di Cesc Fabregas restano sesto con 41 punti, a due dal quarto posto, e ‘La Dea’ è settima con 36. Il Como finisce particolarmente toccato. Quelli di Cesc che ha giocato con un altro dalle 8? per il espulsione dell’onesto Ahanor erano di gran lunga superiori, dall’inizio alla fine. Sia in possesso palla (79-21%) che in occasioni (28 tiri totali contro 6).🔗 Leggi su Justcalcio.comImmagine generica

Approfondimenti su Nico Paz Atalanta

Como-Atalanta, Nico Paz spreca un rigore al 97' e scoppia in lacrime: finisce 0-0

Nel finale di Como-Atalanta, Nico Paz ha sprecato un rigore al 97’ e si è lasciato andare alle lacrime.

Como-Atalanta 0-0, Nico Paz sbaglia un rigore nel finale

Il match tra Como e Atalanta si conclude senza reti, con il risultato di 0-0.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Nico Paz si inventa il gol del raddoppio contro la Juventus

Video Nico Paz si inventa il gol del raddoppio contro la Juventus

Ultime notizie su Nico Paz Atalanta

Argomenti discussi: Como esagerato: 6-0 al Torino, ora è quinto davanti alla Juventus; Como sontuoso a Firenze, Nico Paz al top ma il voto del cuore è per l'emozione di Morata VIDEO; Carnesecchi protagonista assoluto del pari atalantino a Como; Fiorentina eliminata: il Como rimonta e si regala il Napoli ai quarti di Coppa Italia.

nico paz sbaglia unComo-Atalanta 0-0: Ahanor espulso dopo 8 minuti, Nico Paz sbaglia un rigore al 98' e super Carnesecchi mura i larianiSERIE A - Ahanor espulso dopo 8 minuti, ma il Como non sfonda: Carnesecchi respinge un rigore di Nico Paz al 98'. eurosport.it

nico paz sbaglia unCarnesecchi para un rigore a Nico Paz al 96?, l’Atalanta gioca in 10 dall’8? e pareggia 0-0 col ComoPoteva finire tanto a poco. E invece Como e Atalanta è terminata 0-0. Una partita incredibile. Per definirla basta poco. Atalanta in 10 dall'8? per l'espulsione ad Ahanor e rigore sbagliato da Nico ... fanpage.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.