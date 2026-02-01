Nico Paz sbaglia un rigore decisivo al 98? e finisce in lacrime

Al 98’, Nico Paz sbaglia un rigore decisivo che avrebbe potuto portare l’Atalanta alla vittoria contro il Como. Il calciatore si mette in testa il pallone, ma il tiro finisce di poco fuori, lasciando spazio alle lacrime e alla delusione. La partita si conclude con un pari che complica i piani di qualificazione in Champions per entrambe le squadre.

2026-02-01 18:55:00 Serie A: C omo e Atalanta Si fronteggiarono in a duello chiave nella lotta per entrare in Champions. Lui 0-0 finale Non soddisfa né alcuni. né altri. Quelli di Cesc Fabregas restano sesto con 41 punti, a due dal quarto posto, e 'La Dea' è settima con 36. Il Como finisce particolarmente toccato. Quelli di Cesc che ha giocato con un altro dalle 8? per il espulsione dell'onesto Ahanor erano di gran lunga superiori, dall'inizio alla fine. Sia in possesso palla (79-21%) che in occasioni (28 tiri totali contro 6).

Nel finale di Como-Atalanta, Nico Paz ha sprecato un rigore al 97’ e si è lasciato andare alle lacrime.

Il match tra Como e Atalanta si conclude senza reti, con il risultato di 0-0.

Nico Paz si inventa il gol del raddoppio contro la Juventus

